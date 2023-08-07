В Англії перших шукачів притулку поселили на баржі попри протести

В Англії перша невелика група шукачів притулку оселилася на борту скандально відомої житлової баржі Bibby Stockholm після низки затримок з міркувань безпеки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

До 500 чоловіків зрештою житимуть на судні в Дорсеті, поки чекатимуть на результати розгляду їхніх заяв про надання притулку.

Деякі правозахисні групи заявили, що розміщення людей на борту баржі є "негуманним". Проти такого кроку виступають і місцеві жителі.

Але міністри наполягають на тому, що судно безпечне і обійдеться дешевше, ніж використання готелів.

Bibby Stockholm є флагманом останнього урядового плану "зупинити човни" і запобігти небезпечному перетину Ла-Маншу мігрантами.

Триповерхова баржа на 222 кімнати прибула до порту Портленда три тижні тому, зафрахтована урядом, щоб зменшити витрати на розміщення шукачів притулку в готелях, які, за його словами, становлять 6 мільйонів фунтів стерлінгів на день.

Міністри планують збільшити кількість біженців на борту до 500 осіб, незважаючи на застереження щодо безпеки від Союзу пожежних бригад (FBU), який висловив занепокоєння через вузькі виходи і можливу переповненість.

Міністерство внутрішніх справ заявляє, що чоловіки у віці 18-65 років з різних країн можуть провести дев'ять місяців на борту баржі, яка раніше використовувалася для розміщення бездомних і шукачів притулку в Німеччині та Нідерландах.

В уряді сподіваються підтвердити використання інших барж у найближчі місяці, але поки що їм важко знайти порти, готові їх прийняти.

Однак уряд вважає, що успішна схема в Дорсеті допоможе заохотити інші регіони приєднатися до проєкту.

Нагадаємо, у червні Апеляційний суд у Британії скасував судове рішення, що визнавало прийнятним план уряду відправляти до Руанди шукачів притулку, які прибувають до Британії.

Британський уряд пообіцяв оскаржити рішення.