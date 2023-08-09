Британия объявила о соглашении с Турцией для борьбы с потоком нелегалов

Великобритания договорилась о заключении соглашения с Турцией, направленного на замедление потока нелегальных мигрантов.

О договоренности сообщила глава МВД Британии Суэлла Браверман, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Проблема нелегальной миграции занимает важное место в политической повестке дня Британии накануне выборов, которые должны состояться в следующем году.

Правительство заявило, что оно поддержит создание нового турецкого полицейского центра, который будет развивать существующее сотрудничество в области правоохранительной деятельности.

Согласно новому меморандуму о взаимопонимании, будет ускорен обмен таможенными данными.

"Наше партнерство с Турцией, близким другом и союзником, позволит нашим правоохранительным органам совместно решать эту международную проблему и бороться с цепочкой поставок малых судов", – заявила Браверман.

Меморандум включает совместные полицейские операции для борьбы с бандами контрабандистов.

Премьер-министр Британии Риши Сунак сделал сокращение количества нелегальных мигрантов, прибывающих в Британию, одним из ключевых обещаний этого года.

На этой неделе Британия, несмотря на протесты, начала перевозить некоторых мигрантов на большую жилую баржу на южном побережье страны, решая проблему отелей для тех, кто прибывает к берегам страны на небольших лодках.

Некоторые правозащитные группы заявили, что размещение людей на борту баржи негуманно.

Напомним, в июне Апелляционный суд в Британии отменил судебное решение, которое признавало приемлемым план правительства отправлять в Руанду искателей убежища, прибывающих в Британию.

Британское правительство пообещало обжаловать решение.