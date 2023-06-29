Апеляційний суд визнав незаконними план уряду Британії відправляти шукачів притулку до Руанди

Апеляційний суд у Британії скасував попереднє судове рішення, що визнавало прийнятним план уряду відправляти до Руанди шукачів притулку, які прибувають до Британії.

Про це повідомляє Sky News, пише "Європейська правда".

Троє суддів розвернули попереднє рішення Верховного суду про те, що Руанду можна вважати безпечним місцем для того, щоб відправляти туди шукачів притулку на час розгляду Британією їхніх заявок, оскільки зараз залишається ризик, що врешті цих людей повернуть до рідних країн.

Це найновіше судове рішення у тривалій юридичній тяганині щодо того, чи відповідає законодавству суперечливий план уряду щодо боротьби з потоком нелегальних мігрантів через Ла-Манш.

"Рішення Верховного суду про те, що Руанда є безпечною країною, скасовується, і доки недоліки процесу надання притулку у ній не буде виправлено, переміщення шукачів притулку буде незаконним", – заявив суддя лорд Бернетт.

Нагадаємо, британський уряд запропонував ідею відправляти шукачів притулку до Руанди на час розгляду заявки з міркувань, що це стримає нових людей, які шукають способи потрапити у Британію.

Тодішня міністерка внутрішніх справ Пріті Пател підписала відповідну угоду про релокацію з Руандою.

У червні 2022 року вже мав вирушити перший рейс із людьми, щодо яких застосували процедуру, але його в останній момент заблокувало проміжне рішення Європейського суду з прав людини. Основне рішення ЄСПЛ очікують цього тижня.

Проєкт викликав критику і частини британських депутатів, у тому числі консерваторів.

Наступниця Пател Суелла Брейверман та новий прем’єр Ріші Сунак продовжили підтримувати закон. Ріші Сунак назвав "зупинку човнів" через Ла-Манш одним з ключових пріоритетів.

У міністерстві внутрішніх справ Британії порахували, що схема з відправленням мігрантів до Руанди буде суттєво дорожчою, ніж якщо залишати їх у Британії, але все одно вважають ідею виправданою.