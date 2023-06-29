Уряд Британії оскаржить рішення суду проти переміщення шукачів притулку до Руанди

В уряді Британії планують оскаржити судове рішення, яке визнало незаконним урядовий план переміщувати шукачів притулку до Руанди.

Як повідомляє BBC, пише "Європейська правда", з такою заявою виступила міністерка внутрішніх справ Суелла Брейверман.

У заяві глава МВС підтвердила, що уряд не збирається відмовлятися від ідеї і подасть апеляцію на рішення суду.

"Британці хочуть зупинити ці човни, і цього ж хоче уряд. Я планую рухатися далі і я не відступатиму. Нам потрібні інноваційні рішення, щоб зламати бізнес-модель банд, які займаються контрабандою людей – через що ми й почали це партнерство з Руандою", – заявила міністерка.

Суелла Брейверман додала, що здивована рішенням Апеляційного суду, в якому судді дійшли висновку, що система надання притулку у Руанді не дає достатніх гарантій, та готується оскаржити рішення.

Речник прем’єра зазначив, що в уряді ретельно проаналізують зауваження суддів до плану і подумають, як можна дати додаткові гарантії, що тих мігрантів, яких відправлятимуть до Руанди, у підсумку не депортують у їхні рідні країни.

Нагадаємо, раніше у четвер Апеляційний суд у Британії скасував судове рішення, що визнавало прийнятним план уряду відправляти до Руанди шукачів притулку, які прибувають до Британії.

Такий підхід спробували впровадити ще навесні 2022 року за уряду Бориса Джонсона, сподіваючись стримати нових людей, які шукають способи потрапити у Британію. Тодішня міністерка внутрішніх справ Пріті Пател підписала відповідну угоду про релокацію з Руандою.

У червні 2022 року вже мав вирушити перший рейс із людьми, щодо яких застосували процедуру, але його в останній момент заблокувало проміжне рішення Європейського суду з прав людини.

Наступниця Пател Суелла Брейверман та новий прем’єр Ріші Сунак продовжили підтримувати закон. Ріші Сунак назвав "зупинку човнів" через Ла-Манш одним з ключових пріоритетів.

У міністерстві внутрішніх справ Британії порахували, що схема з відправленням мігрантів до Руанди буде суттєво дорожчою, ніж якщо залишати їх у Британії, але все одно вважають ідею виправданою.