В Литве хотят закрыть еще больше пунктов пропуска на границе с Беларусью

Руководитель Службы охраны госграницы Литвы (СОДКЛ) Рустам Любаевас выступил за то, чтобы закрыть более двух пунктов пропуска на границе с Беларусью.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в эфире телепередачи "Тема дня" на телеканале LRT.

По словам командира пограничной службы, он "за (то, чтобы было закрыто больше пунктов), потому что это позволило бы сократить поток, скажем так, нежелательных лиц".

Отвечая на вопрос, согласен ли он закрыть как можно большее количество пунктов пропуска с Беларусью, Любаевас назвал это "разумным шагом", добавив, что это было бы "технически очень просто".

"На сегодня и граждане Российской Федерации, и граждане Республики Беларусь проходят усиленный досмотр, но потоки очень большие, и, скажем так, сокращение этих потоков действительно способствовало бы обеспечению нашей безопасности", – отметил руководитель СОДКЛ.

По информации Любаеваса, белорусские пограничники будут продолжать активно способствовать незаконной миграции, "и в зависимости от политической ситуации или политической повестки дня режима Лукашенко и кремлевского режима, эти потоки будут постоянно направляться".

Ранее вице-министр внутренних дел Литвы Арнольдас Абрамавичюс сообщил о решении закрыть два КПП на границе с Беларусью. Вскоре литовские власти сообщили о закрытии пунктов пропуска Шумскас и Тверечюс.

Также сообщалось, что в ответ на угрозу от наемников группы Вагнера Государственная пограничная служба Литвы (VSAT) планирует отправить больше офицеров на границу с Беларусью.

Между тем, председатель комитета Сейма Литвы по вопросам национальной безопасности и обороны Лауринас Кащюнас заявлял, что закрытие некоторых пунктов пропуска – это лишь вопрос времени.