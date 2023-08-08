Литва збільшить сили на кордоні з Білоруссю

У відповідь на загрозу від найманців групи Вагнера Державна прикордонна служба Литви (VSAT) планує відрядити більше офіцерів на кордон з Білоруссю.

Про це, як пише "Європейська правда", після зустрічі з президентом заявив журналістам керівник VSAT Рустамас Любаєвас, повідомляє LRT.

Водночас посадовець не уточнив, скільки додаткових офіцерів планують відправити на кордон з Білоруссю. Зазначають, що Вільнюс планує закрити два з шести пунктів перетину кордону – Шумскас і Тверечюс.

Відповідаючи на питання, чи перебувають зараз на кордоні з Білоруссю лише прикордонники, Любаєвас сказав, що "є певні дії, які здійснюються іншими відомствами", але не назвав їх.

За його словами, закриття пунктів перетину кордону "не матиме дуже значного впливу на рух вантажного транспорту", оскільки ті використовуються або порожніми вантажними автомобілями, або мандрівниками.

Також голова VSAT сказав, що "ймовірність провокацій висока", додавши, що влада "поки що не бачила жодних конкретних провокацій або активності", про що "поінформували президента".

Раніше повідомлялося, що міністр оборони Польщі Маріуш Блащак задовольнив прохання командувача Прикордонної служби країни щодо відправлення додаткових сил на кордон з Білоруссю.

Перед цим міністри внутрішніх справ Польщі та Литви скоординували плани реагування на можливі нові провокації з боку Білорусі, у тому числі потенційне закриття кордону з Білоруссю.

Минулого тижня Варшава й Вільнюс повідомили, що близько сотні "вагнерівців" перемістилися до так званого Сувальського коридору, група Вагнера розмістилася поблизу литовського кордону в Гродненській області Білорусі.

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