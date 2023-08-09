МВД Литвы: Полное закрытие границы с Беларусью вызовет большие проблемы

Заместитель министра внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс ожидает больших проблем в случае одновременного закрытия всех пограничных пунктов с Беларусью.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил журналистам, сообщает LRT.

По его словам, закрытие КПП не самоцель, и литовские власти "могут столкнуться со значительными организационными проблемами, если закроют сразу все шесть пограничных пунктов".

"У поляков один КПП, они сократили их число с четырех до одного, у латышей два международных пункта с Беларусью, у нас на данный момент шесть, два из них могут быть ограниченного пропуска", – отметил Абрамавичюс.

Чиновник также анонсировал встречу глав МВД стран Балтии и Польши, где они обсудят, что делать, если придется полностью закрыть границу с Беларусью.

Ранее руководитель Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустам Любаевас выступил за то, чтобы закрыть более двух пунктов пропуска на границе с Беларусью.

Перед этим Абрамавичюс сообщил о решении закрыть два КПП на границе с Беларусью. Вскоре литовские власти сообщили о закрытии пунктов пропуска Шумскас и Тверечюс.

Также сообщалось, что в ответ на угрозу от наемников группы Вагнера Государственная пограничная служба Литвы (VSAT) планирует отправить больше офицеров на границу с Беларусью.