Швеція повертає більше друкованих книг і рукописного письма до шкіл

У Швеції діти молодшого шкільного віку, що повернулись на навчання цього року, будуть більше зосереджені на друкованих книжках, спокійному читанні та практиці письма і приділятимуть менше часу планшетам, самостійним онлайн-дослідженням та навичкам роботи з клавіатурою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Повернення до більш традиційних способів навчання є відповіддю на занепокоєння політиків та експертів щодо того, чи не призвів гіперцифровий підхід до освіти в країні, в тому числі впровадження планшетів у дитячих садках, до погіршення базових навичок учнів.

Міністерка освіти Швеції Лотта Едгольм, яка вступила на посаду 11 місяців тому в складі нового правоцентристського коаліційного уряду, була однією з найбільших критиків тотального впровадження технологій.

"Шведським учням потрібно більше підручників. Фізичні книги важливі для навчання учнів", – заявила Едгольм у березні.

Минулого місяця міністерка оголосила у своїй заяві, що уряд хоче скасувати рішення Національного агентства освіти про обов'язкове використання цифрових пристроїв у дошкільних навчальних закладах.

Міністерство також планує піти далі і повністю припинити цифрове навчання для дітей віком до 6 років, повідомили Associated Press у відомстві.

Хоча учні країни мають вищий за середній європейський показник уміння читати, міжнародне дослідження рівня читання четвертокласників "Прогрес у міжнародному дослідженні читацької грамотності" (Progress in International Reading Literacy Study) показало, що в період з 2016 по 2021 рік серед шведських дітей спостерігався спад у цій сфері.

У 2021 році шведські четвертокласники в середньому отримали 544 бали, що нижче від середнього показника у 555 балів у 2016 році. Однак їхні результати все одно поставили країну на сьоме місце у світі поруч з Тайванем за найвищим загальним тестовим балом.

Для порівняння, Сінгапур, який очолив рейтинг, за той самий період покращив свої результати з читання з 576 до 587 балів, а середній бал з читання в Англії знизився лише незначно – з 559 у 2016 році до 558 у 2021 році.

Деякі недоліки в навчанні можуть бути наслідком пандемії коронавірусу або відображати зростаючу кількість учнів-іммігрантів, для яких шведська не є рідною мовою. Але надмірне використання екранів під час шкільних уроків може призвести до відставання молоді в основних предметах, кажуть експерти в галузі освіти.

Швидке впровадження цифрових засобів навчання також раніше викликало занепокоєння з боку агентства ООН з питань освіти і культури.

Тим часом уряд і парламент Нідерландів досягнув домовленості про заборону використання мобільних телефонів учнями з 1 січня 2024 року.

Між тим, німці дедалі більше незадоволені якістю освіти у своїй країні, свідчать дані двох окремих досліджень