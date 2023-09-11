Швеция возвращает больше печатных книг и рукописного письма в школы

В Швеции дети младшего школьного возраста будут больше сосредоточены на печатных книгах, спокойном чтении и практике письма и будут уделять меньше времени планшетам, самостоятельным онлайн-исследованиям и навыкам работы с клавиатурой.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Возвращение к более традиционным способам обучения стало ответом на беспокойство политиков и экспертов относительно того, не привел ли гиперцифровой подход к образованию в стране, в том числе внедрение планшетов в детских садах, к ухудшению базовых навыков учащихся.

Министр образования Швеции Лотта Эдгольм, которая вступила в должность 11 месяцев назад в составе нового правоцентристского коалиционного правительства, была одной из самых больших критиков тотального внедрения технологий.

"Шведским ученикам нужно больше учебников. Бумажные книги важны для обучения учащихся", – заявиляла Эдгольм в марте.

В прошлом месяце министр объявила в своем заявлении, что правительство хочет отменить решение Национального агентства образования об обязательном использовании цифровых устройств в дошкольных учебных заведениях.

Министерство также планирует пойти дальше и полностью прекратить цифровое обучение для детей в возрасте до 6 лет, сообщили Associated Press в ведомстве.

Хотя ученики страны имеют показатель умения читать выше среднего европейского, международное исследование уровня чтения четвероклассников "Прогресс в международном исследовании читательской грамотности" (Progress in International Reading Literacy Study) показало, что в период с 2016 по 2021 год среди шведских детей наблюдался спад в этой сфере.

В 2021 году шведские четвероклассники в среднем получили 544 балла, что ниже среднего показателя в 555 баллов в 2016 году. Однако их результаты все равно поставили страну на седьмое место в мире рядом с Тайванем по самому высокому общему тестовому баллу.

Для сравнения, Сингапур, который возглавил рейтинг, за тот же период улучшил свои результаты по чтению с 576 до 587 баллов, а средний балл по чтению в Англии снизился лишь незначительно – с 559 в 2016 году до 558 в 2021 году.

Некоторые недостатки в обучении могут быть следствием пандемии коронавируса или отражать растущее количество учеников-иммигрантов, для которых шведский не является родным языком. Но чрезмерное использование экранов во время школьных уроков может привести к отставанию молодежи в основных предметах, говорят эксперты в области образования.

Быстрое внедрение цифровых средств обучения также ранее вызвало беспокойство со стороны агентства ООН по вопросам образования и культуры.

Тем временем правительство и парламент Нидерландов достигли договоренности о запрете использования мобильных телефонов учениками с 1 января 2024 года.

Между тем немцы все больше недовольны качеством образования в своей стране, свидетельствуют данные двух отдельных исследований.