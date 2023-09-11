У Марселі операторів прокатних самокатів зобов'язали прибрати з вулиць третину з них

Мер Марселя Бенуа Паян заявив, що у місті зникнуть з вулиць більше третини прокатних електросамокатів через те, що вони "створюють хаос".

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Мер зазначив, що зобов’язав операторів прибрати 1500 прокатних самокатів із близько 4000, тобто 37,5%.

Своє рішення він пояснив тим, що сфера надто погано врегульована, а оператори не квапляться щось радикально змінювати на вимогу міської влади.

"Якби у нас було стільки ліній метро, як у Парижі, я б уже сьогодні вранці заявив, що самокатів у нас не буде", – додав мер.

Окрім того, він вимагає від операторів розмістити третину самокатів, які залишаються, поза центром міста.

Нагадаємо, Париж з 1 вересня став першою європейською столицею, де більше немає прокатних електросамокатів. Рішення про це ухвалили після референдуму у квітні, на якому більшість парижан висловилися за їхню заборону.

Нещодавно у Франції набули чинності нові правила для самокатників: ставати за кермо можна особам не молодшим 14 років (раніше – 12 років), а за пересування у неналежному місці чи удвох на одному самокаті загрожує штраф 135 євро, тоді як раніше – 35 євро.

Також з 1 вересня посилилися правила паркування електросамокатів у Вільнюсі - орендовані самокати не можна буде залишати де заманеться. З червня у литовській столиці встановили зони, куди не дозволено заїздити електросамокатом, а також обговорюють запровадження страховки для водіїв самокатів.

Про чіткіші правила для дрібного індивідуального транспорту задумалися також у Фінляндії.