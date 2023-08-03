У Вільнюсі облаштують паркінги для орендованих електросамокатів, щоб регулювати їхній рух

У литовській столиці Вільнюсі з 1 вересня з'являться спеціальні паркінги для орендованих електросамокатів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Влада Вільнюса розраховує, що це допоможе краще регулювати рух самокатів і вирішить проблему неправильного паркування, коли електросамокати залишають поперек пішохідних доріжок, на перехрестях і зупинках громадського транспорту.

З 1 вересня самокати необхідно буде залишати на спеціальних паркінгах. Місця паркування обирали на підставі даних компаній, що надають самокати в оренду.

Нагадаємо, з 1 червня на низці вулиць у Вільнюсі заборонили рух електросамокатів і велосипедів.

Крім того, з травня запроваджені обмеження швидкості електросамокатів: у Старому місті та на мостах дозволено рухатися зі швидкістю не вище за 12 кілометрів на годину.

У червні литовський Сейм ухвалив поправки до закону про безпечний рух дорогами, які вводять нові вимоги до електросамокатів, включно з можливою забороною на їх використання на тротуарах.