В Марселе операторов прокатных самокатов обязали убрать с улиц треть из них

Мэр Марселя Бенуа Паян заявил, что в городе исчезнут с улиц более трети прокатных электросамокатов из-за того, что они "создают хаос".

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Мэр отметил, что обязал операторов убрать 1500 прокатных самокатов из около 4000, то есть 37,5%.

Свое решение он объяснил тем, что сфера слишком плохо урегулирована, а операторы не торопятся что-то радикально менять по требованию городских властей.

"Если бы у нас было столько линий метро, как в Париже, я бы уже сегодня утром заявил, что самокатов у нас не будет", – добавил мэр.

Кроме того, он требует от операторов разместить треть самокатов, которые остаются, вне центра города.

Напомним, Париж с 1 сентября стал первой европейской столицей, где больше нет прокатных электросамокатов. Решение об этом приняли после референдума в апреле, на котором большинство парижан высказались за их запрет.

Недавно во Франции вступили в силу новые правила для самокатчиков: становиться за руль можно лицам не моложе 14 лет (ранее – 12 лет), а за передвижение в неположенном месте или вдвоем на одном самокате грозит штраф 135 евро, тогда как раньше – 35 евро.

Также с 1 сентября ужесточили правила парковки электросамокатов в Вильнюсе – арендованные самокаты нельзя будет оставлять где попало. С июня в литовской столице установили зоны, куда не разрешено заезжать электросамокатом, а также обсуждают введение страховки для водителей самокатов.

О более четких правилах для мелкого индивидуального транспорта задумались также в Финляндии.