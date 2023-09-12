Лідер республіканців у Сенаті: Підтримка України в наших прямих інтересах

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл закликав своїх однопартійців не припиняти допомогу Україні попри розбіжності серед них.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав під час виступу у Сенаті, повідомляє "Голос Америки".

За його словами, США озброюють Україну не з почуття милосердя, а тому що це у прямих інтересах Сполучених Штатів підтримувати дружню демократію.

"Це не дискусія про абстрактні принципи чи філантропію. Я наголошую: не ми захищаємо Україну від агресії, українці це роблять", – підкреслив Макконелл.

Він зазначив, що якщо США зможуть допомогти Україні зупинити РФ на її шляху, є всі підстави вважати, що це ще більше заохотить Росію та Китай.

"Два найпотужніші супротивники Америки зав’язали "безмежну дружбу", – заявив Макконелл, маючи на увазі співробітництво РФ та Китаю.

Раніше у Пентагоні заявили, що мають гарантоване фінансування для військової підтримки України до завершення фіскального року 30 вересня.

На початку серпня адміністрація президента США Джо Байдена звернулася до Конгресу з проханням на згоду виділити до кінця року ще понад 22 мільярди доларів на підтримку України.

ЗМІ припускають, що цього разу затвердити кошти може виявитись складніше, ніж у попередніх випадках.

Республіканці у Конгресі відчувають великий тиск у тому, щоб підтримати свого однопартійця, експрезидента Дональда Трампа, який ставив під сумнів необхідність такої значної підтримки України, а серед американських виборців підтримка допомоги Україні дещо знизилась.