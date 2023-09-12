Лидер республиканцев в Сенате: Поддержка Украины в наших прямых интересах

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл призвал своих однопартийцев не прекращать помощь Украине несмотря на разногласия среди них.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал во время выступления в Сенате, сообщает "Голос Америки".

По его словам, США вооружают Украину не из чувства милосердия, а потому что это в прямых интересах Соединенных Штатов поддерживать дружественную демократию.

"Это не дискуссия об абстрактных принципах или филантропии. Я подчеркиваю: не мы защищаем Украину от агрессии, украинцы это делают", – подчеркнул Макконелл.

Он отметил, что если США смогут помочь Украине остановить РФ на ее пути, есть все основания полагать, что это еще больше поощрит Россию и Китай.

"Два мощнейших противника Америки завязали "безграничную дружбу", – заявил Макконелл, имея в виду сотрудничество РФ и Китая.

Ранее в Пентагоне заявили, что имеют гарантированное финансирование для военной поддержки Украины до завершения фискального года 30 сентября.

В начале августа администрация президента США Джо Байдена обратилась к Конгрессу с просьбой на согласие выделить до конца года еще более 22 млрд долларов на поддержку Украины.

СМИ предполагают, что на этот раз утвердить средства может оказаться сложнее, чем в предыдущих случаях.

Республиканцы в Конгрессе испытывают большое давление в том, чтобы поддержать своего однопартийца, экс-президента Дональда Трампа, который ставил под сомнение необходимость такой значительной поддержки Украины, а среди американских избирателей поддержка помощи Украине несколько снизилась.