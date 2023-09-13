У Румунії закликали Єврокомісію допомогти зупинити знищення лісів 

Три екологічні неурядові організації закликали Європейську комісію забезпечити виконання меморандуму про незаконну вирубку лісів у Румунії.

Про це йдеться у відкритому листі організацій на ім'я комісара з питань довкілля Віргінюса Сінкявічюса, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

У листі, опублікованому в понеділок, природоохоронна організація EuroNatur разом зі своїми партнерами Agent Green та Client Earth закликали Сінкявічюса використати останній рік свого мандату, щоб "покласти край знищенню румунських лісів".

"З огляду на системність проблеми, питання не буде вирішене лише розмовами з румунською владою або сподіваннями на те, що вони зроблять необхідні зміни; вони повинні бути притягнуті до юридичної відповідальності", – йдеться у листі, у якому закликають передати справу про знищення лісів до Суду Європейського Союзу.

Після візиту делегації депутатів Європарламенту на місця вирубки лісів у Румунії парламентарі також закликали Європейську комісію вжити заходів. Вони висловили "глибоке занепокоєння з приводу явища незаконної вирубки лісу в Румунії".

Нелегальна вирубка "ставить під загрозу останні незаймані ліси в Європі, підживлюється іноземними корпоративними грошима і стимулюється корупцією та організованою злочинністю", – йдеться в проєкті звіту про візит делегації.

Візит відбувся після численних петицій екологічних активістів, які оцінювали 80% нелегальних рубок як незаконні, тоді як румунська влада заледве повідомляла про 0,15% деревини як незаконно заготовленої.

За останні чотири роки Єврокомісія надіслала офіційне повідомлення та аргументований висновок румунській владі, а в лютому 2020 року розпочала процедуру притягнення до відповідальності у зв’язку з рубками.

Уряди Румунії, що змінювали один одного, запроваджували заходи для боротьби з незаконними рубками, але екологічні групи стверджують, що ці заходи недостатньо ефективні

У серпні стало відомо, що Румунія платитиме фермерам за незрубані дерева.