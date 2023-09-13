В Румынии призвали Еврокомиссию помочь остановить уничтожение лесов 

Три экологические неправительственные организации призвали Европейскую комиссию обеспечить выполнение меморандума о незаконной вырубке лесов в Румынии.

Об этом говорится в открытом письме организаций на имя комиссара по вопросам окружающей среды Виргинюса Синкявичюса, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

В письме, опубликованном в понедельник, природоохранная организация EuroNatur вместе со своими партнерами Agent Green и Client Earth призвали Синкявичюса использовать последний год своего мандата, чтобы "положить конец уничтожению румынских лесов".

"Учитывая системность проблемы, вопрос не будет решен только разговорами с румынскими властями или надеждами на то, что они сделают необходимые изменения; они должны быть привлечены к юридической ответственности", – говорится в письме, в котором призывают передать дело об уничтожении лесов в Суд Европейского Союза.

После визита делегации депутатов Европарламента на места вырубки лесов в Румынии парламентарии также призвали Европейскую комиссию принять меры. Они выразили "глубокую обеспокоенность по поводу явления незаконной вырубки леса в Румынии".

Нелегальная вырубка "ставит под угрозу последние девственные леса в Европе, подпитывается иностранными корпоративными деньгами и стимулируется коррупцией и организованной преступностью", – говорится в проекте отчета о визите делегации.

Визит состоялся после многочисленных петиций экологических активистов, которые оценивали 80% нелегальных рубок как незаконные, тогда как румынские власти едва сообщали о 0,15% древесины как незаконно заготовленной.

За последние четыре года Еврокомиссия направила официальное сообщение и аргументированное заключение румынским властям, а в феврале 2020 года начала процедуру привлечения к ответственности в связи с рубками.

Сменявшие друг друга правительства Румынии вводили меры по борьбе с незаконными рубками, но экологические группы утверждают, что эти меры недостаточно эффективны

В августе стало известно, что Румыния будет платить фермерам за несрубленные деревья.