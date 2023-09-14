"Банановая республика": премьер Словакии отреагировал на драку двух бывших членов правительства

Премьер-министр Словакии Людовит Одор прокомментировал драку между бывшим премьером страны Игорем Матовичем и экс-главой МВД Робертом Калиняком.

Как пишет "Европейская правда", заявление Одора приводит Euractiv.

После драки между Матовичем и Калиняком словацкий премьер обратился к жителям страны и спросил, хотят ли они жить "в банановой республике" после досрочных парламентских выборов 30 сентября.

"1 октября вы можете проснуться в какой-то банановой республике, полной ненависти. Разве мы хотим видеть Словакию такой?", – заявил Одор.

Он призвал избирателей подумать о будущем Словакии, когда они будут голосовать на парламентских выборах.

"Ненависть, пошлость и цирк. Это не наше будущее", – подчеркнул он.

О драке между Матовичем и Калиняком стало известно накануне. Она произошла во время пресс-конференции на тему нелегальной миграции, которую организовала партия Smer-SD.

Матович приехал к месту пресс-конференции на автомобиле с усилителями звука и сорвал мероприятие. Стычка между Матовичем и Калиняком произошла после того, как бывший министр внутренних дел хотел вырвать из рук экс-премьера микрофон.

Инцидент произошел незадолго до досрочных парламентских выборов в Словакии, которые состоятся 30 сентября.

Сообщалось, что президент Словакии Зузана Чапутова обеспокоена тем, что после предстоящих парламентских выборов внешнеполитическая позиция страны может стать похожей на позицию венгерского премьера Виктора Орбана.

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