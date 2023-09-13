У Братиславі побилися експрем'єр Словаччини і колишній глава МВС

У словацькій столиці Братиславі сталася бійка між колишнім прем’єр-міністром країни Ігорем Матовичем і ексглавою МВС Робертом Каліняком.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Pravda.sk, який опублікував відео бійки.

Інцидент стався перед будівлею парламенту під час пресконференції на тему нелегальної міграції, яку організувала партія Smer-SD.

Лідер партії OL’ANO Ігор Матович під’їхав до місця пресконференції на машині з підсилювачами звуку. Сутичка між Матовичем і Каліняком сталася після того, як колишній міністр внутрішніх справ хотів вирвати з рук експрем’єра мікрофон.

Матович штовхнув Каліняка ногою в груди. У відповідь він отримав удар в обличчя від іншого члена партії Smer-SD.

У конфлікт довелося втручатися поліції. Після цього Матович залишив місце інциденту.

Інцидент стався незадовго до дострокових парламентських виборів у Словаччині, які відбудуться 30 вересня.

Повідомлялося, що президентка Словаччини Зузана Чапутова стурбована тим, що після майбутніх парламентських виборів зовнішньополітична позиція країни може стати схожою на позицію угорського прем’єра Віктора Орбана.

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