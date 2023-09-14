Венецію все ж не внесли в перелік пам'яток під загрозою ЮНЕСКО

Організація ООН з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) в четвер вирішила все ж не вносити популярне італійське туристичне місто Венецію до переліку об’єктів світової спадщини в небезпеці.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Комітет Світової спадщини ЮНЕСКО вирішив не додавати Венецію до переліку пам’яток у небезпеці, натомість класифікував місто як таке, що перебуває "під загрозою".

Це була вже друга спроба організації надати італійському місту спеціальний охоронний статус через низку проблем – від зміни клімату до масового туризму, які загрожують спричиненням "незворотних змін у видатній універсальній цінності об’єкта".

У 2021 році вона вже рекомендував оголосити Венецію об'єктом світової спадщини в небезпеці, але тоді рішення так і не ухвалили: за кілька тижнів до того Італія заборонила великим круїзним лайнерам заходити в центр міста.

Венеція була додана до переліку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у 1987 році. Але в останні роки стан міста викликає занепокоєння організації.

І ЮНЕСКО, й експерти стверджують, що влада Венеції робить недостатньо для подолання цих проблем, насамперед – стосовно обмеження напливу туристів.

Днями міська влада Венеції розкрила вартість квитка для в’їзду відвідувачів у місто та пов’язані з ним правила, що почнуть діяти з весни 2024 року: вони виявились м'якшими, ніж очікувалось раніше.