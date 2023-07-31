Венеції вдруге загрожує потрапляння в перелік пам’яток під загрозою ЮНЕСКО

Комітет Світової спадщини ЮНЕСКО в понеділок запропонував внести Венецію до переліку об’єктів світової спадщини в небезпеці, вказавши на руйнування історичного вигляду міста й прилеглої до нього лагуни.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на AFP.

ЮНЕСКО зазначає, що Венеції загрожує шкода через низку проблем – від зміни клімату до масового туризму, які загрожують спричиненням "незворотніх змін у видатній універсальній цінності об’єкта".

"Деякі з цих тривалих проблем уже призвели до погіршення притаманних об’єкту характеристик та його атрибутів", – зазначає установа ООН, наводячи як приклад висотну забудову й вказуючи, що Італія не досягла "значного прогресу" у вирішенні цих питань.

У проєкті резолюції Комітет Світової спадщини ЮНЕСКО висловлює сподівання, що внесення Венеції до переліку пам’яток під загрозою "призведе до більшої відданості й мобілізації місцевих, національних і міжнародних зацікавлених сторін".

Венеція – один із 53 об’єктів світової спадщини, які ЮНЕСКО пропонує оголосити такими, що перебувають під загрозою. Рішення Комітет має ухвалити на засіданні в Ер-Ріяді з 10 по 25 вересня.

Венеція була додана до переліку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у 1987 році. Але в останні роки стан міста викликає занепокоєння організації.

У 2021 році вона вже рекомендував оголосити Венецію об'єктом світової спадщини в небезпеці, але тоді рішення так і не ухвалили: за кілька тижнів до того Італія заборонила великим круїзним лайнерам заходити в центр міста.