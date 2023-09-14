Венецию все же не внесли в перечень памятников под угрозой ЮНЕСКО

Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в четверг решила все же не вносить популярный итальянский туристический город Венецию в перечень объектов мирового наследия в опасности.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО решил не добавлять Венецию в перечень памятников в опасности, зато классифицировал город как находящийся "под угрозой".

Это была уже вторая попытка организации предоставить итальянскому городу специальный охранный статус из-за ряда проблем – от изменения климата до массового туризма, которые угрожают вызвать "необратимые изменения в выдающейся универсальной ценности объекта".

В 2021 году она уже рекомендовал объявить Венецию объектом мирового наследия в опасности, но тогда решение так и не приняли: за несколько недель до того Италия запретила крупным круизным лайнерам заходить в центр города.

Венеция была добавлена в перечень всемирного наследия ЮНЕСКО в 1987 году. Но в последние годы состояние города вызывает беспокойство организации.

И ЮНЕСКО, и эксперты утверждают, что власти Венеции делают недостаточно для преодоления этих проблем, прежде всего – по ограничению наплыва туристов.

На днях городские власти Венеции раскрыли стоимость билета для въезда посетителей в город и связанные с ним правила, которые начнут действовать с весны 2024 года: они оказались мягче, чем ожидалось ранее.