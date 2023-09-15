Новий посол Канади почала роботу в Україні

Новопризначений посол Канади Наталка Цмоць почала роботу в Україні.

Про це повідомили в МЗС України і посольстві Канади, пише "Європейська правда".

14 вересня Наталка Цмоць вручила копії вірчих грамот першій заступниці міністра закордонних справ України Еміне Джапаровій.

Фото: МЗС України

Джапарова привітала її з початком місії, а також подякувала за всебічну допомогу Канади.

"Пані посол Наталка Цмоць запевнила у рішучості Канади й надалі підтримувати Україну у її боротьбі за свободу, а також у післявоєнній відбудові та здійсненні реформ. Сторони обговорили низку питань двостороннього порядку денного та подальші кроки щодо зміцнення відносин дружби та особливого партнерства між Україною та Канадою", – повідомили в МЗС України.

Попередній посол Канади Лариса Ґаладза оголосила про завершення дипломатичної місії в Україні наприкінці липня.

Нагадаємо, останнім часом змінилися ще кілька послів країн "Групи семи". Зокрема, в Україну прибули нові посли Франції, Німеччини та Британії.