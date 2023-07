Посол Канади оголосила про завершення місії в Україні

Посол Канади в Україні Лариса Ґаладза завершує свою дипломатичну місію після чотирьох років роботи.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне відеозвернення дипломатки опублікувало посольство Канади в Україні у Twitter.

Ґаладза подякувала українцям за гостинність, оптимізм та мужність.

Вона підкреслила, що Канада стоятиме разом з Україною стільки, скільки буде потрібно.

