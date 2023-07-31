Укр Рус Eng

Посол Канади оголосила про завершення місії в Україні

відео
Понеділок, 31 липня 2023, 13:56

Посол Канади в Україні Лариса Ґаладза завершує свою дипломатичну місію після чотирьох років роботи.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне відеозвернення дипломатки опублікувало посольство Канади в Україні у Twitter.

Ґаладза подякувала українцям за гостинність, оптимізм та мужність.

Вона підкреслила, що Канада стоятиме разом з Україною стільки, скільки буде потрібно.

"Ви переможете у цій війні. Я чекаю того дня, коли ми разом святкуватимемо перемогу. А до того часу війна не повинна зупинити життя в Україні, ні на мить", – підкреслила посол.

Лариса Ґаладза розпочала місію в Україні восени 2019 року. 23 серпня 2021 року вона представляла Канаду на Кримській платформі.

Нагадаємо, на початку липня свою місію в Україні завершила посол Німеччини Анка Фельдгузен. 20 липня її замінив Мартін Єгер.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Канада