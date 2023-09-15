Новый посол Канады начала работу в Украине

Новоназначенный посол Канады Наталка Цмоць начала работу в Украине.

Об этом сообщили в МИД Украины и посольстве Канады, пишет "Европейская правда".

14 сентября Наталка Цмоць вручила копии верительных грамот первому заместителю министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой.

Фото: МИД Украины

Джапарова поздравила ее с началом миссии, а также поблагодарила за всестороннюю помощь Канады.

"Госпожа посол Наталка Цмоць заверила в решимости Канады и в дальнейшем поддерживать Украину в ее борьбе за свободу, а также в послевоенном восстановлении и осуществлении реформ. Стороны обсудили ряд вопросов двусторонней повестки дня и дальнейшие шаги по укреплению отношений дружбы и особого партнерства между Украиной и Канадой", – сообщили в МИД Украины.

Предыдущий посол Канады Лариса Галадза объявила о завершении дипломатической миссии в Украине в конце июля.

Напомним, в последнее время сменились еще несколько послов стран "Группы семи". В частности, в Украину прибыли новые послы Франции, Германии и Великобритании.