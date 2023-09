Новий посол Британії починає роботу в Україні

Новий посол Британії Мартін Гарріс розпочинає роботу в Україні та вручив копії вірчих грамот в МЗС України.

Про це оголосило посольство Сполученого Королівства, пише "Європейська правда".

У посольстві повідомили, що 11 вересня Гарріс вручив копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ Євгену Перебийносу.

The newly appointed 🇬🇧 Ambassador to 🇺🇦 Martin Harris CMG OBE handed over the copies of his Credentials to the Deputy Minister of Foreign Affairs of Ukraine, Yevhen Perebyinis.



📸 Міністерство закордонних справ України / @MFA_Ukraine pic.twitter.com/gXU3MLu7yX