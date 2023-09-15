В Італії розбився автобус з мігрантами, яких забрали з Лампедузи: двоє загиблих

Автобус, що перевозив нещодавно прибулих на острів Лампедуза мігрантів, врізався у вантажівку на північ від Риму рано вранці у п'ятницю.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила пожежно-рятувальна служба Італії, інформує агентство AP.

Внаслідок зіткнення з вантажівкою двоє водіїв загинули, ще 10 осіб отримали поранення.

За даними італійських ЗМІ, автобус перевозив мігрантів на північ до регіону П'ємонт після їх прибуття на Лампедузу, що потерпає від мігрантів, та перенаправлення на материкову частину країни.

Італійський Червоний Хрест повідомив, що у четвер з Лампедузи було вивезено близько 700 нових мігрантів, а в п'ятницю планувалося вивезти ще 2 500 осіб, щоб спробувати зменшити тиск на острівний центр для біженців, який зазвичай вміщує близько 400 осіб.

Як йдеться в заяві Червоного Хреста, станом на ранок п'ятниці у центрі перебувало близько 3 800 осіб, що значно менше від понад шести тисяч, зареєстрованих цього тижня.

Напередодні влада Лампедузи попросила про допомогу Рим і Брюссель після прибуття тисяч мігрантів.

Раніше стало відомо, що на італійський острів у Середземному морі прибули рекордні понад п'ять тисяч мігрантів за добу.

Лампедуза розташована за 140-280 кілометрів від узбережжя Африки, що перетворило його на популярний пункт призначення для мігрантів, що вирушають до Європи через Середземне море.

Нагадаємо, в середині квітня Італія запровадила надзвичайний стан через різке зростання кількості мігрантів, що прибувають через Середземне море.

За оцінками проєкту Міжнародної організації з міграції, на шляху до Європи з півночі Африки та Близького Сходу за 2022 рік загинули близько 3800 осіб, що найбільше з 2017 року.