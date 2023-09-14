Італійська Лампедуза просить допомоги після прибуття тисяч мігрантів

Невеликий італійський острів Лампедуза у Середземному морі переповнений мігрантами, які прибувають до його берегів.

Як пише "Європейська правда", про це в інтерв'ю італійській радіостанції RTL 102.5 у четвер заявив мер Філіппо Манніно, інформує Reuters.

За його словами, спроможність приймати мігрантів досягла точки неповернення, і острів перебуває в кризі після того, як за останні 48 годин близько семи тисяч людей прибули до Лампедузи.

"Європа та італійська держава повинні негайно втрутитися, провівши швидку операцію з підтримки та швидкого переміщення людей", – закликав Манніно.

За даними італійського інформаційного агентства Agi, у четвер 387 мігрантів з дев'яти суден висадилися на берег Лампедузи, які, ймовірно, відпливли з туніського порту Сфакс.

Як заявляє прикордонне агентство ЄС Frontex, центральне Середземномор'я залишається найактивнішим маршрутом до ЄС цього року: за перші вісім місяців 2023 року національні органи влади повідомили про майже 114 300 затримань. Це найвищий показник на цьому маршруті за цей період з 2016 року.

За словами іспанської влади, нестабільність у Сенегалі є одним з факторів, що сприяють зростанню кількості мігрантів.

Раніше стало відомо, що на італійський острів Лампедуза у Середземному морі прибули рекордні понад п'ять тисяч мігрантів за добу.

Лампедуза – найпівденніший острів Італії, розташований за 140-280 кілометрів від узбережжя Африки, що перетворило його на популярний пункт призначення для мігрантів, що вирушають до Європи через Середземне море.

Нагадаємо, в середині квітня Італія запровадила надзвичайний стан через різке зростання кількості мігрантів, що прибувають через Середземне море.

За оцінками проєкту Міжнародної організації з міграції, на шляху до Європи з півночі Африки та Близького Сходу за 2022 рік загинули близько 3800 осіб, що найбільше з 2017 року.