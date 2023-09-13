За добу на Лампедузу прибула рекордна кількість мігрантів, п'ятимісячна дитина потонула

На італійський острів Лампедуза у Середземному морі за останню добу прибуло понад п’ять тисяч мігрантів, що стало рекордною кількістю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Rai News.

Згідно з офіційними даними, протягом вівторка до берегів острова прибуло близько 110 різних плавзасобів, які доправили на територію Італії 5112 осіб.

Під час спроби нелегалів висадитися з одного з човнів сталася трагедія: у морі потонуло п’ятимісячне немовля. Його мати – неповнолітня з Гвінеї, яка відпливла на човні з міста Сфакс у Тунісі разом зі своєю сестрою, зятем і племінником.

Однак після опівночі потік мігрантів не припинився: на Лампедузі зафіксували прибуття 1290 нелегалів.

Мер Лампедузи Філіппо Манніно заявив, що острів просто не може впоратися з таким потоком мігрантів і закликав уряд вжити надзвичайних заходів, зокрема залучити Міністерство оборони.

Попередній рекорд з прибуття нелегальних мігрантів на Лампедузу зафіксували наприкінці серпня. Тоді на острові за добу висадилося понад дві тисячі осіб.

Лампедуза – найпівденніший острів Італії, розташований за 140-280 кілометрів від узбережжя Африки, що перетворило його на популярний пункт призначення для мігрантів, що вирушають до Європи через Середземне море.

Нагадаємо, в середині квітня Італія запровадила надзвичайний стан через різке зростання кількості мігрантів, що прибувають через Середземне море.

За оцінками проєкту Міжнародної організації з міграції, на шляху до Європи з півночі Африки та Близького Сходу за 2022 рік загинули близько 3800 осіб, що найбільше з 2017 року.