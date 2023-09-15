В Италии разбился автобус с мигрантами, которых забрали с Лампедузы: двое погибших

Автобус, перевозивший недавно прибывших на остров Лампедуза мигрантов, врезался в грузовик к северу от Рима рано утром в пятницу.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пожарноспасательная служба Италии, информирует агентство AP.

В результате столкновения с грузовиком двое водителей погибли, еще 10 человек получили ранения.

По данным итальянских СМИ, автобус перевозил мигрантов на север в регион Пьемонт после их прибытия на страдающую от мигрантов Лампедузу и перенаправления на материковую часть страны.

Итальянский Красный Крест сообщил, что в четверг с Лампедузы было вывезено около 700 новых мигрантов, а в пятницу планировалось вывезти еще 2 500 человек, чтобы попытаться уменьшить давление на островной центр для беженцев, который обычно вмещает около 400 человек.

Как говорится в заявлении Красного Креста, по состоянию на утро пятницы в центре находилось около 3 800 человек, что значительно меньше более шести тысяч, зарегистрированных на этой неделе.

Накануне власти Лампедузы попросили о помощи Рим и Брюссель после прибытия тысяч мигрантов.

Ранее стало известно, что на итальянский остров Лампедуза в Средиземном море прибыли рекордные более пяти тысяч мигрантов за сутки.

Лампедуза – самый южный остров Италии, расположенный в 140-280 километрах от побережья Африки, что превратило его в популярный пункт назначения для мигрантов, отправляющихся в Европу через Средиземное море.

Напомним, в середине апреля Италия ввела чрезвычайное положение из-за резкого роста количества мигрантов, прибывающих через Средиземное море.

По оценкам проекта Международной организации по миграции, на пути в Европу с севера Африки и Ближнего Востока за 2022 год погибли около 3800 человек, что больше всего с 2017 года.