Генсек НАТО: Німеччина має значно збільшити витрати на оборону

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг закликав Німеччину збільшити оборонні витрати на тлі повномасштабної агресії Росії проти України.

Про це Столтенберг заявив в опублікованому в неділю інтерв’ю виданням німецької медіагрупи Funke, пише "Європейська правда".

Генсек НАТО нагадав, що лідери членів Альянсу у Вільнюсі погодились встановити мінімальний поріг витрат на оборону у два відсотки від валового внутрішнього продукту.

"Під час Холодної війни, коли при владі були (канцлери ФРН. – Ред.) Конрад Аденауер або Віллі Брандт, витрати на оборону становили три-чотири відсотки від економічного виробництва", – нагадав він.

Столтенберг визнав, що як колишній прем’єр-міністр знає, "як важко планувати більше грошей на оборону, коли необхідно також збільшити витрати на охорону здоров'я, освіту або інфраструктуру".

"Але коли напруженість зростає, ви повинні збільшувати витрати на оборону", – підкреслив він.

Німецький канцлер Олаф Шольц у липні запевнив, що Німеччина витрачатиме 2% свого ВВП на оборону, як того вимагають цілі НАТО, вже наступного року, зокрема й за рахунок створеного спецфонду Бундесверу у 100 мільярдів євро.

У минулому союзники Німеччини в Північноатлантичному Альянсі різко критикували Берлін за те, що він не витрачає 2% свого ВВП на оборону щороку. Вже 11 країн-членів НАТО досягли або перетнули поріг у 2% ВВП на оборону, тоді як донедавна таких союзників було лише сім.