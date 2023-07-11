Німеччина витрачатиме 2% свого ВВП на оборону, як того вимагають цілі НАТО, вже наступного року.

Про це заявив у вівторок канцлер Олаф Шольц у Вільнюсі, його цитує CNN, пише "Європейська правда".

Шольц сказав, що цієї мети досягнуть за рахунок "ресурсів нашого бюджету і спеціальних фондів". Він мав на увазі спецфонд ообсягом 100 млрд євро, які він пообіцяв виділити на оборону через кілька днів після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Шольц додав, що Німеччина забезпечить досягнення цільового показника у 2% в майбутньому "на постійній основі з ресурсів регулярного бюджету", навіть якщо спеціальні фонди будуть вичерпані.

За даними опитувань, більшість німців підтримують ідею витрачати на оборонні потреби щонайменш 2% ВВП країни.

Нагадаємо, у НАТО вже досягли консенсусу щодо того, що країни-члени повинні будуть витрачати на оборону від 2% ВВП.

Вже 11 країн-членів НАТО досягли або перетнули поріг у 2% ВВП на оборону, тоді як донедавна таких союзників було лише сім