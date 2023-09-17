Генсек НАТО: Германия должна значительно увеличить расходы на оборону

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг призвал Германию увеличить оборонные расходы на фоне полномасштабной агрессии России против Украины.

Об этом Столтенберг заявил в опубликованном в воскресенье интервью изданию немецкой медиагруппы Funke, пишет "Европейская правда".

Генсек НАТО напомнил, что лидеры членов Альянса в Вильнюсе согласились установить минимальный порог расходов на оборону в два процента от валового внутреннего продукта.

"Во время Холодной войны, когда у власти были (канцлеры ФРГ. – Ред.) Конрад Аденауэр или Вилли Брандт, расходы на оборону составляли три-четыре процента от экономического производства", – напомнил он.

Столтенберг признал, что как бывший премьер-министр знает, "как трудно планировать больше денег на оборону, когда необходимо также увеличить расходы на здравоохранение, образование или инфраструктуру".

"Но когда напряженность растет, вы должны увеличивать расходы на оборону", – подчеркнул он.

Немецкий канцлер Олаф Шольц в июле заверил, что Германия будет тратить 2% своего ВВП на оборону, как того требуют цели НАТО, уже в следующем году, в том числе и за счет созданного спецфонда Бундесвера в 100 миллиардов евро.

В прошлом союзники Германии в Североатлантическом Альянсе резко критиковали Берлин за то, что он не тратит 2% своего ВВП на оборону ежегодно. Уже 11 стран-членов НАТО достигли или пересекли порог в 2% ВВП на оборону, тогда как до недавнего времени таких союзников было только семь.