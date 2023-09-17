Четверо сенаторов-республиканцев призывают Байдена немедленно дать Украине ATACMS

Группа из четырех сенаторов от Республиканской партии США в субботу направили президенту Джо Байдену письмо, в котором призвали его прислать тактические ракетные комплексы ATACMS Украине для защиты против российской агрессии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Письмо к Байдену с просьбой предоставить ATACMS подписали сенаторы-республиканцы Том Коттон, Роджер Уикер, Сьюзан Коллинз и Линдси Грэм.

"Предоставление ATACMS позволило бы Украине наносить удары по ключевым российским объектам логистики и связи, а также по местам запуска крылатых ракет и беспилотников на территории оккупированной Россией Украины", – говорится в письме.

Сенаторы вспоминают удар по Севастопольскому военно-морскому порту с использованием британских дальнобойных ракет Storm Shadow как доказательство эффективности такого оружия и усиления контрнаступления Украины.

"США вполне способны предоставить это оружие без какого-либо заметного риска для собственной боеспособности. Украина значительно ослабила российскую боевую мощь и нуждается лишь в небольшой части наших накопленных ATACMS. Кроме того, США имеют возможность производить сотни ATACMS и высокоточных ударных ракет в год и пополнять свои запасы в ближайшей перспективе", – добавляют они.

В письме также упоминается, что комитет Сената США по вопросам вооруженных сил единогласно одобрил поправку к закону о национальной обороне на 2024 год, которая призывает Пентагон рассмотреть возможность отправки ракет дальнего радиуса действия в Украину.

Как известно, Киев давно просит США о ракетах ATACMS, что позволило бы Украине наносить удары на большую глубину в российский тыл. Эти потребности уже частично закрыли британско-французские Storm Shadow/SCALP, но США не спешили с решением вслед за Британией и Францией.

Накануне издание WSJ сообщило, что США приближаются к предоставлению Украине ATACMS и рассматривают вариант передачи ограниченного количества ракет.