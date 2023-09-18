З виборів у Словаччині зняли двох кандидатів за неналежну поведінку

У Словаччині перед виборами через словесні та фізичні образи зняли з виборів кандидатів, один із яких вдарив перехожого, а інший надсилав смс студенту, обіцяючи "відрубати голови прогресистам".

Про це, як пише "Європейська правда" повідомило видання Euractiv.

Ці інциденти сталися у той час, як прем'єр-міністр Людовіт Одор попередив: Словаччина перетворюється на "бананову республіку". Він заявив про це після того, як колишній прем'єр-міністр Ігор Матович від партії OLaNO побився з політиками від партії Smer.

Двох кандидатів у депутати, одного від партії OLaNO, а іншого від Християнсько-демократичної партії (KDH), виключили зі списків за невідповідну поведінку.

"Ми засуджуємо насильство. Фізичному насильству немає місця в пристойному суспільстві", – прокоментував Матович інцидент із колишнім кандидатом від OLaNO Томашем Голковичем.

Голкович вирішив зняти свою кандидатуру на вихідних після того, як його зафіксували на відео, на якому він вдарив чоловіка, який, за його словами, плюнув на нього під час агітації в Братиславі.

Матович сам вдарив колишнього міністра внутрішніх справ Роберта Каліняка в груди, намагаючись зірвати пресконференцію партії Smer.

В іншому окремому інциденті зі списку партії KDH виключили кандидата Роберта Догала після того, як студент поділився текстовими повідомленнями, в яких Догал пообіцяв "відрубати голову" будь-кому, хто наважиться читати дітям лекції про "потворності", такі як гендерний перехід.

"Ми вважаємо такі заяви неприйнятними, навіть у приватному листуванні", – заявив лідер KDH Мілан Маєрський, який нещодавно вибачився за те, що назвав "ідеологію" ЛГБТІ+ "лихом" під час телевізійних дебатів.

Заяви Догала, які включали антимусульманську та антисемітську риторику, були спрямовані проти передвиборчої програми "Прогресивної Словаччини" – партії, яка наразі посідає друге місце в опитуваннях, і яка з моменту свого підйому зіткнулася з посиленими нападками, включаючи неправдиві заяви про те, що один з їхніх кандидатів, Томаш Геллебрандт, помер від вакцини проти COVID-19.

Фейк, який з'явився в Telegram, але згодом набув популярності у Facebook, поширював Денні Коллар – ведучий YouTube і подкастів, на якого видано три міжнародні ордери на арешт за екстремістські злочини.

Позачергові вибори в Словаччині стануть першими, на які поширюється дія нового Закону ЄС про цифрові послуги, що вимагає від соціальних мереж боротися з дезінформацією та маніпуляціями на виборах.

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