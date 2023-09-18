С выборов в Словакии сняли двух кандидатов за неподобающее поведение

В Словакии перед выборами из-за словесных и физических оскорблений исключили из списков кандидатов, один из которых ударил прохожего, а другой посылал смс студенту, обещая "отрубить головы прогрессистам".

Об этом, как пишет "Европейская правда" сообщило издание Euractiv.

Эти инциденты произошли в то время, как премьер-министр Людовит Одор предупредил: Словакия превращается в "банановую республику". Он заявил об этом после того, как бывший премьер-министр Игорь Матович от партии OLaNO подрался с политиками от партии Smer.

Двух кандидатов в депутаты, одного от партии OLaNO, а другого от Христианско-демократической партии (KDH), исключили из списков за неподобающее поведение.

"Мы осуждаем насилие. Физическому насилию нет места в приличном обществе", – прокомментировал Матович инцидент с бывшим кандидатом от OLaNO Томашем Голковичем.

Голкович решил сняться с выборов в выходные после того, как его зафиксировали на видео, на котором он ударил мужчину, который, по его словам, плюнул на него во время агитации в Братиславе.

Матович сам ударил бывшего министра внутренних дел Роберта Калиняка в грудь, пытаясь сорвать пресс-конференцию партии Smer.

В другом отдельном инциденте из списка партии KDH исключили кандидата Роберта Догала после того, как студент поделился текстовыми сообщениями, в которых Догал пообещал "отрубить голову" любому, кто осмелится читать детям лекции об "уродствах", таких как гендерный переход.

"Мы считаем такие заявления неприемлемыми, даже в частной переписке", – заявил лидер KDH Милан Маерский, который недавно извинился за то, что назвал "идеологию" ЛГБТИ+ "бедствием" во время телевизионных дебатов.

Заявления Догала, которые включали антимусульманскую и антисемитскую риторику, были направлены против предвыборной программы "Прогрессивной Словакии" – партии, которая сейчас занимает второе место в опросах и которая с момента своего подъема столкнулась с усиленными нападками, включая ложные заявления о том, что один из ее кандидатов, Томаш Геллебрандт, умер от вакцины против COVID-19.

Фейк, который появился в Telegram, но впоследствии приобрел популярность в Facebook, распространял Дэнни Коллар – ведущий YouTube и подкастов, на которого выдано три международных ордера на арест за экстремистские преступления.

Внеочередные выборы в Словакии станут первыми, на которые распространяется действие нового Закона ЕС о цифровых услугах, требующего от социальных сетей бороться с дезинформацией и манипуляциями на выборах.

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