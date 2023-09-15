В Естонії збільшилась кількість жителів, які виступають за відставку прем’єрки

Кількість жителів Естонії, які вважають, що прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас має піти у відставку у зв’язку зі скандалом довкола співпраці бізнесу її чоловіка з Росією, збільшилася.

Такими є результати опитування, проведеного соціологічною службою Norstat, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Порівняно з аналогічним опитуванням минулого тижня, кількість прихильників відставки чинної глави уряду збільшилася на два відсоткові пункти та досягла 69%.

Відповіді "так" або "скоріше так" така кількість респондентів дала на запитання: "Чи вважаєте Ви, що Кая Каллас має піти у відставку з посади прем'єр-міністра?".

Відповіді "ні" або "скоріше ні" дали 25%, тоді як ще 6% опитаних не змогли відповісти.

В опитуванні, проведеному 25 серпня, відставку Каллас підтримували 57% респондентів.

Майже поголовно відставку прем'єрки підтримують виборці опозиційних партій: 98% прихильників EKRE, 93% прихильників Isamaa та 92% прихильників Центристської партії.

Якщо говорити про партії керівної коаліції, більшість підтримує відставку Каллас тільки серед прихильників соціал-демократів – 57%. За це також виступають 45% виборців Eesti 200 і лише 15% – Партії реформ, яку представляє глава уряду.

Раніше Каллас на тлі скандалу довкола "російського бізнесу" її чоловіка відкинула звинувачення в тому, що він мав будь-які справи з Росією.

Також вона назвала суперечки навколо ймовірних зв'язків бізнесу її чоловіка з РФ "полюванням на відьом" з боку політичних опонентів, які вимагають її відставки.

Детально на цю тему дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди" або читайте у статті: Родинний бізнес із російським слідом: які наслідки матиме скандал навколо прем'єрки Естонії.