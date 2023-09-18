Премьер Эстонии снова придет заседание антикоррупционной комиссии парламента

На фоне скандала вокруг сотрудничества бизнеса ее мужа с РФ встречу с премьером Эстонии Каей Каллас неожиданно включили в повестку дня заседания специальной комиссии парламента по борьбе с коррупцией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Заседание комиссии назначено на понедельник, 18 сентября. Пока неизвестно, состоится ли оно в открытом режиме.

До сих пор встреча с главой Департамента внешней разведки Каупо Розином была единственной в повестке дня заседания. Этот пункт не изменился.

Каллас посетила заседание антикоррупционной комиссии в предыдущий раз 4 сентября, где давала разъяснения в связи с сотрудничеством бизнеса ее мужа Арво Халлика с РФ, а также крупным займом, который она выдала Халлику.

Ранее сообщалось, что количество жителей Эстонии, которые считают, что премьер-министр должна уйти в отставку в связи со скандалом вокруг сотрудничества бизнеса ее мужа с Россией, увеличилось.

Перед этим Каллас на фоне скандала вокруг "российского бизнеса" ее мужа отвергла обвинения в том, что он имел какие-либо дела с Россией.

Также она назвала споры вокруг вероятных связей бизнеса ее мужа с РФ "охотой на ведьм" со стороны политических оппонентов, которые требуют ее отставки.

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