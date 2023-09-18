Сутички на заході еритрейської діаспори у Німеччині: постраждали десятки поліцейських

У німецькому місті Штутгарт під час еритрейського культурного фестивалю постраждали десятки осіб, зокрема, 26 поліцейських.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Незадовго до початку заходу в суботу вдень близько 200 протестувальників почали кидати каміння, пляшки та інші предмети в поліцейських і учасників заходу.

Шестеро з 26 постраждалих правоохоронців були госпіталізовані. За даними поліції, також постраждали четверо учасників акції і двоє протестувальників.

Міська влада заявила, що не було жодних підстав забороняти акцію заздалегідь, але вони вживатимуть заходів, щоб запобігти подібним заворушенням у майбутньому.

Усього поліція у Штутгарті затримала близько 200 людей, яких звинувачують у серйозному порушенні громадського порядку. Чотирьох підозрюваних уже заарештували.

У липні подібні сутички спалахнули в німецькому Гісcені через проведення фестивалю еритрейської культури, внаслідок чого 26 поліцейських були поранені, а понад 100 людей – затримані. У серпні заворушення на еритрейському заході стались і у Швеції.

У 1993 році Еритрея оголосила незалежність від Ефіопії, а її президент Ісаяс Афеверкі очолює країну вже понад 30 років. Під проводом авторитарного режиму Еритрея традиційно займає останні рядки в "Індексі демократій" країн світу.

Крім того, уряд африканської країни з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну систематично підтримує кремлівський режим на міжнародних майданчиках, зокрема в ООН.