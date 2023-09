У Німеччині вкотре відбулись сутички на заході еритрейської діаспори, 200 затриманих

У німецькому Штутгарті в суботу під час проведення еритрейськими біженцями інформаційного заходу спалахнули сутички між прихильниками й противниками чинного режиму в країні, в результаті чого поліція затримала майже 200 людей.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Bild.

У Штутгарті й околицях у суботу близько 200 людей прийшли на захід, організований Федерацією еритрейських асоціацій, які симпатизують уряду Еритреї. Паралельно прийшли кілька невеликих груп опозиційно налаштованих до еритрейської влади.

Останні напали на учасників заходу Федерації еритрейських асоціацій й поліцейських, які його охороняли. Поліцейські застосували проти нападників кийки та перцевий газ і мусили викликати додаткові сили, аби стримати заворушення, зокрема кінні підрозділи.

The Eritrean regime should be banned from doing any activities under the pretext of the Eritrean Festival and seminar in Germany, as well as other European countries. This regime is responsible for creating riots in western countries.@PP_Stuttgart #Stuttgart #Eritrea #Germany pic.twitter.com/CvLnBJC7wP