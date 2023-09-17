У Німеччині вкотре відбулись сутички на заході еритрейської діаспори, 200 затриманих

У німецькому Штутгарті в суботу під час проведення еритрейськими біженцями інформаційного заходу спалахнули сутички між прихильниками й противниками чинного режиму в країні, в результаті чого поліція затримала майже 200 людей.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Bild.

У Штутгарті й околицях у суботу близько 200 людей прийшли на захід, організований Федерацією еритрейських асоціацій, які симпатизують уряду Еритреї. Паралельно прийшли кілька невеликих груп опозиційно налаштованих до еритрейської влади.

Останні напали на учасників заходу Федерації еритрейських асоціацій й поліцейських, які його охороняли. Поліцейські застосували проти нападників кийки та перцевий газ і мусили викликати додаткові сили, аби стримати заворушення, зокрема кінні підрозділи.

The Eritrean regime should be banned from doing any activities under the pretext of the Eritrean Festival and seminar in Germany, as well as other European countries. This regime is responsible for creating riots in western countries.@PP_Stuttgart #Stuttgart #Eritrea #Germany pic.twitter.com/CvLnBJC7wP — እምባ ሶይራ (@GSoyra) September 16, 2023

Еритрейці використовували каміння, пляшки, металеві прути й оббиті цвяхами дерев'яні рейки. У результаті двадцять шість німецьких поліцейських зазнали поранень, четверо учасників акції та двоє представників опозиції. Шістьох правоохоронців довелося госпіталізувати.

Усього поліція у Штутгарті затримала близько 200 людей, яких звинувачують у серйозному порушенні громадського порядку. Чотирьох підозрюваних уже заарештували.

У липні подібні сутички спалахнули в німецькому Гісcені через проведення фестивалю еритрейської культури, внаслідок чого 26 поліцейських були поранені, а понад 100 людей – затримані. У серпні заворушення на еритрейському заході стались і у Швеції.

У 1993 році Еритрея оголосила незалежність від Ефіопії, а її президент Ісаяс Афеверкі очолює країну вже понад 30 років. Під проводом авторитарного режиму Еритрея традиційно займає останні рядки в "Індексі демократій" країн світу.

Крім того, уряд африканської країни з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну систематично підтримує кремлівський режим на міжнародних майданчиках, зокрема в ООН.