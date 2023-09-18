Столкновения на мероприятии эритрейской диаспоры в Германии: пострадали десятки полицейских

В немецком городе Штутгарт во время эритрейского культурного фестиваля пострадали десятки человек, в частности, 26 полицейских.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Незадолго до начала мероприятия в субботу днем около 200 протестующих начали бросать камни, бутылки и другие предметы в полицейских и участников мероприятия.

Шестеро из 26 пострадавших правоохранителей были госпитализированы. По данным полиции, также пострадали четверо участников акции и двое протестующих.

Городские власти заявили, что не было никаких оснований запрещать акцию заранее, но они будут принимать меры, чтобы предотвратить подобные беспорядки в будущем.

Всего полиция в Штутгарте задержала около 200 человек, которых обвиняют в серьезном нарушении общественного порядка. Четырех подозреваемых уже арестовали.

В июле подобные столкновения вспыхнули в немецком Гиссене из-за проведения фестиваля эритрейской культуры, в результате чего 26 полицейских были ранены, а более 100 человек – задержаны. В августе беспорядки на эритрейском мероприятии произошли и в Швеции.

В 1993 году Эритрея объявила независимость от Эфиопии, а ее президент Исаяс Афеверки возглавляет страну уже более 30 лет. Под предводительством авторитарного режима Эритрея традиционно занимает последние строчки в "Индексе демократий" стран мира.

Кроме того, правительство африканской страны с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину систематически поддерживает кремлевский режим на международных площадках, в частности в ООН.