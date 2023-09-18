Зеленський у США: візьме участь у заходах ООН, зустрінеться з Байденом

Президент України Володимир Зеленський у понеділок увечері повідомив про прибуття до Сполучених Штатів для участі в заходах Генеральної асамблеї ООН та зустрічей із американськими посадовцями.

Про це, як пише "Європейська правда", Зеленський повідомив у соцмережах.

За словами президента, у Нью-Йорку він спершу зустрінеться з українськими військовими, які перебувають на реабілітації та лікуванні, а потім братиме участь у заходах ООН – Генеральної асамблеї, Саміту цілей сталого розвитку й Ради безпеки.

"Вже намічені вагомі двосторонні зустрічі. Територіальна цілісність держави – ключовий принцип усіх базових міжнародних документів, зокрема Статуту ООН. І треба повернути йому повну силу, зруйновану російським вторгненням, та збільшити можливості ООН зупиняти агресії та запобігати їм. Україна зробить чітку пропозицію щодо цього членам ООН", – написав голова держави.

У Вашингтоні Зеленський проведе переговори з президентом США Джо Байденом, лідерами палат і партій Конгресу, військовим керівництвом, а також американським бізнесом, журналістами й громадою.

Візит Зеленського відбувається в той час, як Конгрес США розглядає запит Білого дому на додаткову допомогу Україні в розмірі 23 мільярдів доларів. Але його схвалення все ще невизначене, оскільки в Республіканській партії існують серйозні розбіжності з цього питання.

Частина правого крила Республіканської партії США на чолі з Дональдом Трампом стверджують, що Штати дають Україні занадто багато допомоги й повинні зосередитися на внутрішніх пріоритетах.