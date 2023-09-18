Зеленский в США: примет участие в мероприятиях ООН, встретится с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник вечером сообщил о прибытии в Соединенные Штаты для участия в мероприятиях Генеральной ассамблеи ООН и встреч с американскими чиновниками.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Зеленский сообщил в соцсетях.

По словам президента, в Нью-Йорке он сначала встретится с украинскими военными, которые находятся на реабилитации и лечении, а затем будет участвовать в мероприятиях ООН – Генеральной ассамблеи, Саммита целей устойчивого развития и Совета безопасности.

"Уже намечены весомые двусторонние встречи. Территориальная целостность государства – ключевой принцип всех базовых международных документов, в частности Устава ООН. И надо вернуть ему полную силу, разрушенную российским вторжением, и увеличить возможности ООН останавливать агрессии и предотвращать их. Украина сделает четкое предложение по этому поводу членам ООН", – написал глава государства.

В Вашингтоне Зеленский проведет переговоры с президентом США Джо Байденом, лидерами палат и партий Конгресса, военным руководством, а также американским бизнесом, журналистами и общественностью.

Визит Зеленского происходит в то время, как Конгресс США рассматривает запрос Белого дома на дополнительную помощь Украине в размере 23 миллиардов долларов. Но его одобрение все еще неопределено, поскольку в Республиканской партии существуют серьезные разногласия по этому вопросу.

Часть правого крыла Республиканской партии США во главе с Дональдом Трампом утверждают, что Штаты дают Украине слишком много помощи и должны сосредоточиться на внутренних приоритетах.