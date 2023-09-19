Міністр оборони Болгарії про знайдений дрон: Не думайте, що війна нас омине

Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев пов'язав виявлений у чорноморському місті Тюленово безпілотник з вибухівкою з війною в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав телеканалу Nova TV.

За його словами, можна точно припустити, що знайдений дрон пов'язаний з війною, яку Росія веде проти України.

"У нас немає підстав думати, що ця війна нас якось омине. Так, ризики для Болгарії існують", – наголосив Тагарев.

Він пояснив, що це не поодинокий випадок, а також підкреслив, що розслідування того, як дрон опинився в Болгарії, триває, додавши, що такого роду події відбуваються щотижня і навіть не раз на тиждень.

"Болгарська армія тримає потужності та кадри, щоб мати можливість реагувати на виявлення боєприпасів, що не розірвалися. Як я вже казав, його (дрон) точно не виявляють радіолокаційні станції – ми не знаємо, коли і як він з'явився. Чи впав він у воду, чи якось інакше", – резюмував Тагарев.

Спеціалізована група Військово-морських сил Болгарії в понеділок удень знешкодила боєприпас, виявлений у курортному місті Тюленово на березі Чорного моря серед уламків дрона невідомого походження.

Нагадаємо, 18 вересня стало відомо, що у болгарському чорноморському місті виявили безпілотник з вибухівкою. Міноборони відправило спецпідрозділ для обстеження пристрою і його знешкодження.

Варто зазначити, що минулого тижня в Румунії було кілька інцидентів, коли у прикордонних районах знаходили уламки, схожі на фрагменти безпілотника, але влада не одразу визнавала падіння дронів на своїй території. В румунському Міноборони заявляли, що російські дрони не становлять загрози для Румунії.