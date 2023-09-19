Министр обороны Болгарии о найденном дроне: Не думайте, что война обойдет нас стороной

Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев связал обнаруженный в черноморском городе Тюленово беспилотник со взрывчаткой с войной в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал телеканалу Nova TV.

По его словам, можно точно предположить, что найденный дрон связан с войной, которую Россия ведет против Украины.

"У нас нет оснований думать, что эта война нас как-то обойдет. Да, риски для Болгарии существуют", – подчеркнул Тагарев.

Он пояснил, что это не единичный случай, а также подчеркнул, что расследование того, как дрон оказался в Болгарии, продолжается, добавив, что такого рода события происходят каждую неделю и даже не раз в неделю.

"У болгарской армии есть мощности и кадры, чтобы иметь возможность реагировать на обнаружение неразорвавшихся боеприпасов. Как я уже говорил, его (дрон) точно не обнаруживают радиолокационные станции – мы не знаем, когда и как он появился. Упал ли он в воду или как-то иначе", – резюмировал Тагарев.

Специализированная группа Военно-морских сил Болгарии в понедельник днем обезвредила боеприпас, обнаруженный в курортном городе Тюленово на берегу Черного моря среди обломков дрона неизвестного происхождения.

Напомним, 18 сентября стало известно, что в болгарском черноморском городе обнаружили беспилотник со взрывчаткой. Минобороны отправило спецподразделение для обследования устройства и его обезвреживания.

Стоит отметить, что на прошлой неделе в Румынии было несколько инцидентов, когда в приграничных районах находили обломки, похожие на фрагменты беспилотника, но власти не сразу признавали падение дронов на своей территории. В румынском Минобороны заявляли, что российские дроны не представляют угрозы для Румынии.