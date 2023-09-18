На чорноморському курорті Болгарії знайшли дрон із вибухівкою

Міноборони Болгарії відправило спецпідрозділ для перевірки і знешкодження безпілотника з вибухівкою, який приземлився у неділю ввечері в чорноморському місті Тюленово.

Як пише "Європейська правда", про це інформує Reuters, цитуючи оборонне відомство.

За словами мера муніципалітету Шабла, до якого входить Тюленово, Маріана Жечева, безпілотник знайшли на скелях поруч із пришвартованими човнами.

Поки незрозуміло, чи впав безпілотник, чи його прибило морськими течіями. Свідки стверджують, що дрон був завдовжки від 3 до 3,5 метрів і що до нього був прикріплений контейнер з вибухівкою.

Туристичний курорт Тюленово розташований за 70 кілометрів на південь від румунського кордону, а також через Чорне море на захід від окупованого Криму.

Раніше заступник начальника штабу оборони Румунії, генерал Георгіца Влад заявив, що армія країни готова збивати російські дрони, які становитимуть загрозу.

Нагадаємо, 13 вересня у прикордонному з Україною жудці (повіті) Тульча в Румунії знайшли нові уламки, схожі на фрагменти безпілотника, цього разу за 14 кілометрів від кордону.

У четвер, 14 вересня, Міністерство національної оборони Румунії розширило зону заборони польотів біля кордону з Україною.

Також минулого тижня почали будувати укриття у селі Плауру, що навпроти українського Ізмаїла, а мешканці отримали перші сповіщення тривоги під час чергової повітряної атаки РФ на українські порти над Дунаєм.