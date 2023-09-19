Латвия закрыла пункт пропуска на границе с Беларусью из-за наплыва нелегалов

Латвийское правительство приняло решение временно закрыть пункт пропуска Силене на границе с Беларусью из-за наплыва нелегалов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Delfi.

Решение о закрытии пункта пропуска вступает в силу сразу после соответствующего правительственного постановления.

В МВД Латвии заявили, что давление нелегальной миграции за короткий период фактически утроилось, в результате чего пограничная служба предотвратила 894 попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы.

В то же время для сохранения возможности как въехать в Латвию, так и подать заявление о предоставлении убежища в кратчайшие сроки, принято решение, что пункт пересечения границы в Патарниеки продолжит работу.

"Следует отметить, что война против Украины, которую открыто поддерживает Беларусь, может быть расценена как дополнительное обстоятельство риска и возможная мотивация для Беларуси продолжать усилия по дестабилизации ситуации на госгранице с Латвией", – говорится в аннотации к проекту решения МВД.

До сегодня на границе Латвии с Беларусью действовали два пункта пропуска на дорогах и еще один на железной дороге. Три пункта пересечения границы остаются закрытыми из-за агрессивного поведения Беларуси во время отправки иммигрантов в Латвию.

Ранее сообщалось, что Эстония отправит в Латвию представителей Департамента полиции и пограничной охраны для противодействия нелегалам, которые пытаются проникнуть в страну через границу с Беларусью.

Перед этим стало известно, что в Латвию уже прибыло 20 литовских пограничников, которые помогут бороться с наплывом мигрантов.