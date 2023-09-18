ЗМІ: Прискорення будівництва паркану на кордоні з Білоруссю обійдеться Латвії в 3 млн євро

Новий уряд Латвії як одне зі своїх головних завдань бачить завершення будівництва паркану на кордоні з Білоруссю до кінця року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LSM з посиланням на Латвійське телебачення.

За інформацією журналістів, у зв'язку зі зростаючою загрозою нелегальної міграції, в Латвії вирішили змінити порядок пріоритетних робіт і насамперед завершити будівництво паркану на кордоні з Білоруссю.

Начальник Прикордонної охорони Латвії Гунтіс Пуятс наполягає на тому, що Ризі потрібно якнайшвидше добудовувати паркан.

"Паркан, це в будь-якому разі – якщо велика група, то, щоб пролізти по одному, їм потрібно досить багато часу, і звісно, це дає нам можливість реагувати і порушників перехоплювати близько до кордону", – зазначив він.

За даними латвійської влади, за останні два тижні кількість спроб перейти кордон країни різко зросла, тоді як прикордонний паркан було пошкоджено в 57 місцях. Також зафіксовано випадок використання імпровізованої драбини.

Раніше повідомлялося, що Естонія відправить до Латвії представників Департаменту поліції та прикордонної охорони для протидії нелегалам, які намагаються проникнути в країну через кордон із Білоруссю.

Перед цим стало відомо, що до Латвії вже прибуло 20 литовських прикордонників, які допоможуть боротися із напливом мігрантів.

Крім того, у зв'язку зі збільшенням кількості спроб нелегального перетину латвійсько-білоруського кордону Латвія може закрити один з пунктів пропуску.