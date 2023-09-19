Остін ухильно відповів на питання, як він оцінює прохання України про ATACMS
Міністр оборони США Ллойд Остін відмовився коментувати своє ставлення до прохання України надати далекобійні ракети ATACMS.
Як передає кореспондент "Європейської правди", про це Остін заявив на пресконференції у вівторок за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України в Німеччині.
Остін заявив, що "не буде оцінювати прохання України надати те, що, як вони вважають, їм потрібне", з огляду на те, є вони легітимними чи ні.
"На чому були й лишаємось зосереджені ми – то це на найнагальніших потребах України", – додав він, пояснивши, що має на увазі насамперед засоби протиповітряної оборони й артилерійське озброєння.
За словами голови Пентагону, засоби ППО та артилерійські системи – "це й далі нагальна потреба Збройних Сил України, й ми продовжуватимемо робити все можливе, аби гарантувати, що вони будуть успішними у своєму контрнаступі".
"Думаю, ми зробили неймовірну роботу, надавши засоби ППО, але попереду ще багато роботи. І це той сигнал, який ми сьогодні передали колегам", – сказав Остін.
Як відомо, Київ давно просить США про ракети ATACMS, що дозволило б Україні завдавати ударів на більшу глибину у російський тил. Ці потреби вже частково закрили британсько-французькі Storm Shadow/SCALP, але США не поспішали з рішенням слідом за Британією та Францією.
Напередодні видання WSJ повідомило, що США наближаються до надання Україні ATACMS і розглядають варіант передачі обмеженої кількості ракет.