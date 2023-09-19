Голова Пентагону закликав дати Україні максимум ППО до настання зими

Міністр оборони США Ллойд Остін після засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") наголосив на важливості засобів протиповітряної оборони для Києва, особливо з настанням зимового періоду.

Про це Остін сказав на пресконференції за підсумками засідання "Рамштайну", передає кореспондент "Європейської правди".

Голова Пентагону у заяві для журналістів підкреслив важливість систем протиповітряної оборони, які США й союзники спільно надали Україні – комплекси Patriot, Hawk, IRIS-T, NASAMS і Gepard.

"ППО й далі буде найбільшою потребою України для захисту неба, цивільних і міст, а також невинних людей далеко від фронту", – додав Остін, сказавши, що Росія минулого року намагалась використати "холод і темряву", щоб зламати український опір.

Американський міністр оборони назвав наземні засоби ППО "однією з найбільших історій успіху України", яка дозволила їй частково убезпечити власну критичну інфраструктуру й налагодити експорт зерна.

"На сьогоднішній зустрічі я закликав союзників і партнерів "копнути глибше" й передати всі засоби ППО, які вони можуть передати, на тлі настання зимової кампанії у війні в Україні", – сказав він.

Раніше у вівторок Остін також заявив, що Україна незабаром отримає від США перші танки M1 Abrams.