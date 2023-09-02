Прем’єрка Естонії отримала подарунок від українських військових

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас у п'ятницю, 1 вересня, отримала в подарунок від українських військових кубок, зроблений з артилерійського снаряда.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Українські бійці з 24-ї бригади на знак подяки надіслали мені кубок, зроблений зі 120-мм артилерійського снаряда. Колега Марко Міхкельсон, який щойно прибув з України, сьогодні (у п'ятницю – прим.ред.) доставив його мені. Дякую від усього серця, продовжуємо підтримувати Україну до самої перемоги", – написала Кая Каллас на своїй сторінці у Facebook.

Варто зазначити, що Кая Каллас вважається одним із найбільш проукраїнських європейських лідерів. За її урядування Естонія стала безумовним лідером військової підтримки України (у співвідношенні до рівня ВВП), прийняла рішення передати ЗСУ всі свої 155-міліметрові гаубиці, випереджає інші країни у питанні конфіскації російських активів та їх передачі Україні.

Однак Каллас потрапила у скандал після того, як з’ясувалось, що транспортна компанія Stark Logistics, яка частково належить чоловіку Каллас Арво Халліку, під час повномасштабної війни в Україні продовжила діяльність у напрямку Росії.

Соцопитування засвідчили, що скандал поки не вдарив по рейтингах "Партії реформ", проте більшість громадян вважають, що сама Каллас має піти з посади.

Детально на цю тему дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди", або читайте у статті: Родинний бізнес із російським слідом: які наслідки матиме скандал навколо прем'єрки Естонії